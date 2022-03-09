Vali Öksüz'den sıvı yağ denetimi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Öksüz'den sıvı yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Vali Öksüz'den sıvı yağ denetimi

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, market ve toptancılarda sıvı yağ denetimi yaptı.

KARS (İHA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, market ve toptancılarda sıvı yağ denetimi yaptı.

Vali Öksüz, beraberindeki Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Taşdemir, Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey, denetimde görevli personel ve Belediye zabıta ekipleri ile birlikte market ve toptancılarda yapılan denetimlere katıldı.

Kars'ta faaliyet gösteren zincir ve yerel marketler ile toptancılarda fahiş fiyat, stokçuluk, ürün fiyat etiketi, KDV indirimi gibi konularda denetleme yaparak market yöneticileri ve toptancıları uyardı.

Öksüz, Kars'ta stokçuluk ve fahiş fiyat denetiminin sürdüğünü belirterek, olumsuz durumlarda asla tolerans gösterilmeyeceğini ve cezai müeyyide uygulanacağını belirtti.

Kars'ta zincir market ve toptancılarda denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Vali Öksüz'den sıvı yağ denetimi

Vali Öksüz'den sıvı yağ denetimi

Vali Öksüz'den sıvı yağ denetimi

Vali Öksüz'den sıvı yağ denetimi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türker Öksüz, Market, Tarım, Kars, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title