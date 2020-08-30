Vali Öksüz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
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Vali Öksüz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kars Valisi Türker Öksüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Öksüz'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
30.08.2020 01:39 | Son Güncelleme: 30.08.2020 01:39

Kars Valisi Türker Öksüz, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öksüz, mesajında, milletin bağımsız yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan ettiği zaferin 98'inci yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Cennet vatan uğrunda şehadet şerbetini içmiş vatan evlatlarının asla unutulmayacağını, şehit aileleri ve gazilerin asla sahipsiz kalmayacağını ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"Milletimiz bu zaferle, milli hakimiyet, milli birlik ve beraberlik anlayışı içerisinde, kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, tüm mazlum halklara örnek teşkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiş, bağımsızlık ve hürriyetinden hiçbir şekilde ödün vermeyeceğini, dünya durdukça var olacağını tüm dünyaya göstermiştir.

Zafer Bayramımızın 98'inci yılı münasebetiyle geçmişten günümüze kadar cennet vatanımız, aziz milletimiz için canını feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve saygıyla, gazilerimizi minnetle anıyor, Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."

Kaynak: AA

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