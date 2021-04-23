Vali'nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat
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Vali'nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat

Vali'nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sivas Valisi Salih Ayhan'ın koltuğunu temsili olarak devralan köy okulu öğrencisi Ceyda Öztürk'ün ilk talimatı duygulandırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sivas Valisi Salih Ayhan'ın koltuğunu temsili olarak devralan köy okulu öğrencisi Ceyda Öztürk'ün ilk talimatı duygulandırdı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sivas'ta çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sivas Valisi Salih Ayhan da koltuğunu temsili olarak Yakupoğlan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ceyda Öztürk'e teslim etti. Vali Ayhan'ın makamını temsili olarak devralan Öztürk'ün ilk talimatı dikkat çekti. Öztürk, öksüz ve yetim çocuklara bugüne özel hediyelerin dağıtılmasını istedi. Yakupoğlan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ceyda Öztürk ile Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencisi Taha Berke Arslan'ın diğer talimatlarıysa yeni köy okulları inşa edilmesi ve köylere park yapılması oldu. Vali Salih Ayhan ise Ceyda Öztürk ve Taha Berke Arslan'a çeşitli hediyeler verdi. - SİVAS

Vali'nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat
Vali'nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat
Vali'nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat
Vali'nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat
Vali'nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat
Vali'nin koltuğuna oturan çocuklardan anlamlı talimat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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