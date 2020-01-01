01.01.2020 04:11 | Son Güncelleme: 01.01.2020 04:15

Vali Nayir jandarma ve polisleri ziyaret etti

SAKARYA Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşı nedeniyle görev başında olan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret etti.

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, yılbaşında görev başında olan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti. Jandarma ekipleri, D-100 Karayolu Eşme mevkiinde durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini kontrol ederek, alkol testi yaptı. Jandarma ekipleri, vatandaşlara yeni yıl dileklerinde bulunarak trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu. Uygulama noktasındaki jandarma ekiplerini ziyaret eden Vali Ahmet Hamdi Nayir'e, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit eşlik etti. Vali Nayir, jandarmalara kolaylıklar dileyip uygulama noktasından ayrıldı. Vali Nayir daha sonra Serdivan 32 Evler Mahallesi mevkiinde bulunan polis uygulama noktasında görevleri başında bulunan polis ekiplerini ziyaret etti. Burada polislerle ve uygulama noktasında durdurulan vatandaşlarla sohbet eden Nayir, yeni yıllarını kutladı.

Vali Nayir yaptığı açıklamada, 'Hem emniyet hem de jandarma gerekli tedbirleri almışlar. Emniyet bölgesinde bin 200 personelimiz, jandarma bölgesinde ise 290 personel ile değişik noktalarda şok uygulama yapılan, rutin yol uygulamaları yapılan yerler var.' dedi.

Kaynak: DHA

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