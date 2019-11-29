Vali Nayir hukuk öğrencileriyle buluştu

29.11.2019 10:32 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:50

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Hukukhane Programı kapsamında hukuk fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, KYK Sabahattin Zaim Erkek Öğrenci Yurduna gelen Vali Nayir, öğrencilerle yemek yedi, sohbet etti.

Programda, kendisinin de mezun olduğu bu bölümde okuyan gençlerle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Vali Nayir, hayat hikayesini paylaştığı öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunup sorularını yanıtladı.

Nayir, hukuk fakültesi mezunlarının yalnızca hukuki alanda değil çeşitli dallarda da görev alabileceğine dikkati çekerek, mülki idare amirliği görevine dair tecrübelerini anlattı.

Hukukun önemi ve diğer mesleklerle ilişkilerine de değinerek öğrencilere geleceğe dair planlarını da soran Nayir, herkese derslerinde ve yaşantılarında başarılar diledi.

Kaynak: AA