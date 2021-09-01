Vali Mustafa Tutulmaz Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu

Vali Mustafa Tutulmaz Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yeni adli yılın başlaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak' ı ziyaret ettiler.