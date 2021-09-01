Vali Mustafa Tutulmaz Ziyaret ve İncelemelerde Bulundu
Vali Mustafa Tutulmaz Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yeni adli yılın başlaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak' ı ziyaret ettiler.
Vali Mustafa Tutulmaz Ziyaret ve İncelemelerde BulunduVali Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, yeni adli yılın başlaması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan ve Adli Yargı ve Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Kumhak' ı ziyaret ettiler. Yeni adli yılın hayırlı uğurlu olmasını dilediler. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte yeni adli yılın başlaması nedeniyle Baro başkanlığını ziyaret ettiler. Baro başkanı Türker Kapkaç'a adli yılın hayırlı uğurlu olmasını dilediler. Vali Mustafa Tutulmaz, Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte Zonguldak Liman başkanlığı'nı ziyaret etti. Liman başkanı Erol Ekmekçi'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Kaynak: Habermetre