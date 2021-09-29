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Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Habermetre - Haberler | Toplum
Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorZonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve Zonguldak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler.

ZONGULDAK (Habermetre) - Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Demir ve Zonguldak Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Muharrem Coşkun Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Çalışmaları ile ilgili bilgiler sundular. BBP İl Başkanı Serdal Acar Başkan Yardımcısı Turgut Günay ve merkez ilçe başkanı Harun Karakuş Vali Mustafa Tutulmaz'a nezaket ziyaretinde bulundular. BEM-BİR-SEN Genel Başkanı Levent Uslu Vali Mustafa Tutulmaz' a nezaket ziyaretinde bulundu, faaliyetlerine ilişkin bilgiler sundu. Vali Tutulmaz' da kendilerine çalışmalarında başarılar diledi.

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Haber: Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor - Haberler
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