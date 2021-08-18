Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler Sürüyor

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorEsnaf ve sanatkarlar Odası Birlik başkanı Muharrem Çoşkun ile Çaycuma Esnaf Odası başkanı Hayri Kandemir Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, faaliyetlerine yönelik bilgi sundular.

Vali Mustafa Tutulmaz'a Ziyaretler SürüyorEsnaf ve sanatkarlar Odası Birlik başkanı Muharrem Çoşkun ile Çaycuma Esnaf Odası başkanı Hayri Kandemir Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, faaliyetlerine yönelik bilgi sundular. Bastonu ile ünlü Devrek ilçemizin baston ustalarından Ali Akçasu ve oğlu Necati Akçasu Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Maarif Müfettişleri Ahmet Taşçı, Selim Sülü ve Fahrettin Alkın İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ile birlikte Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler. Vali Mustafa Tutulmaz Alaplı Devlet Hastanesi başhekimi Dr. Rabia Başar Açıkgöz'ü makamında kabul etti, hastane ile ilgili konularda bilgi aldı. Devrek ilçesi Pınar Orman ürünleri firması sahibi Raşit Kalıncık ile EKATÜRK Orman ürünleri firması sahibi İbrahim Şahoğlu Vali Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret ettiler, çalışmaları ile ilgili bilgi sundular.

Kaynak: Habermetre