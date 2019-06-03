Vali Mustafa Masatlı, Köprülü Beldesinde ziyaret ve incelemelerde bulundu

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Göle ilçesine bağlı Köprülü Beldesinde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu.

İlçe Kaymakamı Cevat Gün, İl Jandarma Komutanı Selçuk Özdem ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile birlikte Köprülü Beldesine giden Vali Masatlı, Belediye Başkanlığını ziyaret ederek, Başkan Yücel Akkoç'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Belediye ziyaretinin ardından belde meydanında vatandaşlarımızla buluşan Vali Mustafa Masatlı,, kendisine iletin sorun ve talepleri dinledi. Vatandaşlarımızın yaklaşan Ramazan Bayramını tebrik eden Vali Mustafa Masatlı, daha sonra belediyenin yürüteceği çeşitli proje ve yatırım alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Mustafa Masatlı, ziyareti kapsamında köy okulunu da ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğretmenlerle toplantı yaparak çeşitli konular üzerine sohbet eden Vali Masatlı, dersliklere de girerek, öğrencilerle sohbet etti.

Vali Mustafa Masatlı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Ayrıca okuldan evlerine dönen diğer köylerin öğrencileriyle de sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA