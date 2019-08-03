Vali Meral'in ilçe ziyaretleri

Karaman Valisi Fahri Meral, Kazımkarabekir ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Vali Meral, ilçeye varışında ilk olarak İlçe Kaymakamı Mehmet Ali Atak'ı ziyaret etti.

Meral, ilçenin genel durumu hakkında bilgi aldığı Atak'a yeni görevinde başarı diledi.

Daha sonra İlçe Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu'nu ziyaret eden Meral, ilçenin mevcut durumu ve belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette Boyacıoğlu tarafından Vali Meral'e ziyaretin anısına hediye takdim edildi.

Kaynak: AA