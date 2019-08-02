Vali Meral'e ziyaretler

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karaman İl Temsilcisi Hasan Aktaş ve beraberindeki heyet Karaman Valisi Fahri Meral'i ziyaret etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Meral, ziyaretlerinden dolayı Aktaş ve beraberindekilere teşekkür ederek, çalışmalarında başarı diledi.

İl temsilciliği görevini devralan Aktaş ise kabulden dolayı Vali Meral'e teşekkür etti.

Aktaş, il temsilciliğinin yürüttüğü faaliyet ve çalışmalar hakkında Meral'e bilgi verdi.

Kaynak: AA