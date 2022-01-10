Vali Memiş: "Erzurum'da Omicron varyantı görüldü" - Haberler
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Vali Memiş: "Erzurum'da Omicron varyantı görüldü"

Vali Memiş:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu.

ERZURUM (İHA) - Erzurum Valisi Okay Memiş, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Vali Memiş, yaptığı açıklamada Erzurum'da Omicron varyantının görüldüğünü belirterek, "Vaka sayıları Omicron nedeniyle 10 katına çıktı" dedi.

Erzurum Valiliği tarafından 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla Müceldili Konağı'nda gazetecilere kahvaltılı program düzenlendi. Programda gazetecilerle sohbet eden Vali Okay Memiş, Erzurum'da Omicron varyantının görüldüğünü söyledi.

"Omicron varyantı ile bir hafta önceki vaka sayısı 10 katına çıktı"

Açıklamalarda bulunan Vali Memiş, "Omicron varyantında vaka sayılarını açıklamıyoruz ama bir hafta önceki vaka sayısı 10 katına çıktı. Denetimlerimiz devam ediyor. Önemli olan aşılama. Bioentech aşısında iki doz olunca Omicron varyantına karşı koruma yüzde 30 ama tamamlama aşısı yapıldı mı yüzde 80'e çıkıyor bu rakam. Dikkat etmeliyiz" dedi.

"Bölgemizde bir tane bile terörist unsuru bulunmuyor"

Ayrıca bölgenin teröristlerden tamamen temizlendiğinin duyurusunu da yapan Vali Memiş, "Göreve başladığımızda sayılamayacak kadar terörist vardı. Bunların tamamından bir kısmını ikna ederek sağ yakaladık, bir kısmını da etkisiz hale getirdik. Bölgemizde bir tane bile terörist unsuru bulunmuyor ama olmayacağı anlamına gelmez. Tedbirlerimiz devam ediyor, 7 gün 24 saat insansız hava araçlarımız (İHA) havada uçuyor. Kürt, Alevi kardeşlerimizin, bütün insanlarımızın emrindeyiz. Bu memleketi bölmek isteyen bütün unsurlarla mücadelemiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Program gazetecilere hediye verilmesiyle son buldu. - ERZURUM

Vali Memiş: Erzurum'da Omicron varyantı görüldü

Vali Memiş: Erzurum'da Omicron varyantı görüldü

Vali Memiş: Erzurum'da Omicron varyantı görüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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