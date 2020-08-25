Vali Masatlı'dan tarlalardaki hasada inceleme
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Vali Masatlı'dan tarlalardaki hasada inceleme

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kayabaşı, Tuzsuz ve Büyük Kızılca köylerindeki patates, soğan ile domates hasadını yerinde inceledi.

Vali Masatlı'dan tarlalardaki hasada inceleme
25.08.2020 02:56 | Son Güncelleme: 25.08.2020 02:59

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Kayabaşı, Tuzsuz ve Büyük Kızılca köylerindeki patates, soğan ile domates hasadını yerinde inceledi.

Kayabaşı köyünde patates hasadı yapılan arazilerde alın teri ile bin bir emekle ürünlerini yetiştiren çiftçiler ve mevsimlik tarım işçileriyle sohbet etmesinin ardından incelemelerine Tuzsuz köyündeki soğan hasadıyla devam eden Vali Masatlı, Amasya'nın üretiminde ikinci sırada bulunduğu bu ürünün ilin ekonomisi için önemli olduğunu belirterek üreticilere bereketli kazançlar diledi.

Büyük Kızılca köyünde domates üretiminin yapıldığı serada incelemelerini sürdürerek üretim ve pazarlama faaliyetleriyle bilgi aldığı çiftçilerin sorunlarını dinleyen Masatlı, ekonomiye katkıları dolayısıyla teşekkür etti. - AMASYA

Kaynak: İHA

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