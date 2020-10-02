Vali Masatlı'dan kamu yatırımlarına yakın takip
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Vali Masatlı'dan kamu yatırımlarına yakın takip

02.10.2020 16:02 | Son Güncelleme: 02.10.2020 16:07
Vali Masatlı'dan kamu yatırımlarına yakın takip

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili M. Levent Karahocagil ile birlikte merkezde inşaatları devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili M. Levent Karahocagil ile birlikte merkezde inşaatları devam eden kamu yatırımlarını inceledi.

Vali Mustafa Masatlı, merkez ilçede yapımı devam eden Gençlik ve Spor Müdürlüğü hizmet binası ve sosyal tesisler, İl Müftülüğü hizmet binası ve Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, İl Müftüsü Vekili Harun Aydoğdu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, Çevre Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'in de yer aldığı incelemede Vali Masatlı, Gençlik ve Spor Müdürlüğü hizmet binası ve sosyal tesisler, İl Müftülüğü ve Aile ve Toplum Sağlığı Merkezi inşaatları hakkında bilgi aldı.

Hükümetin yaptığı düzenleme ve alınan tedbirlerle yeni hizmet binalarının daha kaliteli, depreme daha dayanıklı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışına uygun yapıldığını belirten Vali Masatlı, Amasya'ya büyük katkı sunacak binaların hayırlı olmasını diledi. - AMASYA

Vali Masatlı'dan kamu yatırımlarına yakın takip
Vali Masatlı'dan kamu yatırımlarına yakın takip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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