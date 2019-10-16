Vali Mantı yol çalışmalarını inceledi
Aksaray Valisi Ali Mantı İl Özel İdare tarafından yapımına başlanan yol çalışmalarını inceledi.
Aksaray Valisi Ali Mantı İl Özel İdare tarafından yapımına başlanan yol çalışmalarını inceledi.
Vali Mantı, Gülağaç-Sofular arası toplam 7,5 kilometrelik asfalt yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Programa Vali Mantı'nın yanı sıra Gülağaç Kaymakamı Muhammed Tugay, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Altundağ, Gülağaç Belediye Başkanı Faruk Teymen katıldı.