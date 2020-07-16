Vali Makas, Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu Erzincan Valisi Mehmet Makas, Terzibaba Derneği ve Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Terzibaba Derneği ve Erzincan Belediyesi tarafından yaptırılan Terzibaba Külliyesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Yapımı devam eden külliye hakkında Terzibaba Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Uslu'dan bilgi alan Vali Mehmet Makas ve beraberindeki 3.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve beraberlerindeki protokol mensupları daha sonra inşaat alanını gezdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA