Vali Mahmut Çuhadar, depremden etkilenen Gerger Gölyurt'ta

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilçelerin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Gerger İlçesine bağlı en ücra köy olan Gölyurt (Tillo) Köyünü ziyaret etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ilçelerin ihtiyaç ve sorunlarını yerinde tespit etmek ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Gerger İlçesine bağlı en ücra köy olan Gölyurt (Tillo) Köyünü ziyaret etti.

Vali Mahmut Çuhadar, geçtiğimiz yıl merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Gerger ilçesine bağlı Gölyurt (Tillo) köyünü ziyaret ederek, TOKİ aracılığıyla köyde yapılacak olan afet konutları ile ilgili köy halkıyla istişarelerde bulundu.

Köyün ihtiyaç ve talepleri ile yapılacak olan afet konutlarıyla ilgili köy halkıyla görüşmek üzere Gölyurt (Tillo) Köyünü ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'a İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kadir Kandemir ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.

Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyeti Gerger ilçe girişinde İlçe Kaymakamı Emin Kaymak, Belediye Başkanı Erkan Aksoy ve ilçe yöneticileri karşıladı. Karşılama sonrası heyet Gölyurt Köyüne hareket etti.

Gölyurt (Tillo) Köyünde ilk olarak Jandarma Karakolunu ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Jandarma'nın bölgede halkın huzur ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar ile genel asayiş uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Ardından köydeki Aile Sağlığı Merkezine geçen Vali Mahmut Çuhadar, burada görevli doktordan Gölyurt Aile Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşlara sunulan sağlık hizmetleri ile ilgili bilgiler aldı.

Daha sonra Gölyurt İlk, Orta ve Çok Programlı Lisesini ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, okul müdüründen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ardından sınıfları tek tek gezerek öğrencilerle gelecekteki planları hakkında sohbet eden Vali Çuhadar, öğrencilere kendilerini en güzel şekilde geleceğe hazırlamaları konusunda nasihat ve tavsiyelerde bulundu.

Stabilize olan okul yolunun acilen yapılması talimatını da veren Vali Mahmut Çuhadar, öğrencileri kışın çamur, yazın da tozdan korumak için Gölyurt Çok Programlı Lisesi yolunu kilitli parke taşıyla döşeyeceklerini söyledi.

Okuldaki incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, Gölyurt Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelerek Sivrice depreminin etkilediği köyde TOKİ aracığıyla yapılacak olan 45 afet konutunun yer seçimi ve konutların projesi hakkında görüş alışverişinde bulunup sorun ve talepleri dinledi.

Vatandaşın dile getirdiği talepleri tek tek not alan Vali Mahmut Çuhadar, depremin etkilediği Gerger ilçemize bağlı köylerde depremzedelerimizin günlük hayatlarının kolaylaştırılması ve vatandaşların dile getirdiği sorun ve taleplerin bir an önce çözüme kavuşturulması için devlet olarak yoğun gayret sarf ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı