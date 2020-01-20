Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret
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Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret

AYDIN (İHA) – Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

20.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 20.01.2020 17:20
Vali Köşger'den İl Sağlık Müdürü Açıkgöz'e ziyaret

(İHA) – Valisi Yavuz , İl Sağlık Müdürü Dr. 'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Vali Yavuz Selim Köşger, bir süre önce Aydın'da göreve başlayan İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğü hizmetlerinin sürdürüldüğü yeni binada bulunan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ni de ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Köşger'e İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve kurum yetkilileri tarafından bilgi verildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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