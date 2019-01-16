Vali Kocabıyık Kapanan Kara Yolundaki Çalışmaları İnceledi

Uşak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak başladı.

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan İzmir-Ankara kara yolunda Banaz ilçesi Dumlupınar mevkisinde kara yolları ekiplerinin yol açma çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabıyık bölgeye giderek yolda mahsur kalanlar ile sohbet etti ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Ekiplerin güzergah boyunca aralıksız çalıştığını kaydeden Kocabıyık, şunları söyledi:

"Zincirsiz ve kar lastiği olmayan araçların trafiğe çıkması bazı olumsuzluklara neden oldu. Afyonkarahisar'dan İzmir istikametine doğru şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşım kesintiye uğruyor. Ekiplerimiz aralıksız çalışarak bizim sorumluluk sahamızdaki bölümü ulaşıma açtık. Polis ve jandarma ekiplerimiz yol güzergahı boyunca sürücüleri uyarıyor ve herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek için sabaha kadar çalışacaklar. Ben de çalışmaları yerinde inceleyerek bir olumsuzluk olup olmadığını gözlemledim."

Uşak İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin özelikle köy yolunda çalışmalarına devam ettiğini aktaran Karabıyık, "AFAD ve Sağlık Bakanlığımıza bağlı UMKE ekipleri vatandaşlarımızın herhangi bir sağlık sorununa müdahale etmek için teyakkuz halindeler. Kar paletli ambulanslarımız göreve hazır. Oluşturduğumuz kriz masası tüm olumsuzlukları anında değerlendirip gidermeye yönelik çalışıyor. Vatandaşlarımızın çok dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda çağrıda bulunuyorum." dedi.

Vali Kocabıyık'a İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş ile polis ekipleri eşlik etti.

Kocabıyık, incelemelerin ardından AFAD ekiplerini denetledi.

Kaynak: AA