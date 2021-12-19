Vali Kızılkaya çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcilerini makamında kabul etti - Haberler
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Vali Kızılkaya çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcilerini makamında kabul etti

Vali Kızılkaya çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcilerini makamında kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinden oluşan misafirlerini makamında ağırladı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcilerinden oluşan misafirlerini makamında ağırladı.

Geldiği günden bu yana kapısının herkese, her dakika açık olduğunu vurgulanan Kızılkaya'ya ziyaretler devam ediyor. Vali Kızılkaya, Teke Yöresi Yörük Türkmen Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Havvali Özdemir Şahin ve yönetim kurulu üyelerini, Dünya Ahıska Türkleri Birliği Temsilcileri Bekir Velioğlu, Hasan Velioğlu ve İslam Alioğlu'nu, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ve beraberindeki heyeti, Bilecik Gönüllüleri Derneği Başkanı Gülcan Namal ve dernek üyelerini, Yaşlıları Koruma ve Yardım Derneği Başkanı Efsun Gönül Şahin ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyaretçilerinden çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Kızılkaya kendilerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BİLECİK

Vali Kızılkaya çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcilerini makamında kabul etti

Vali Kızılkaya çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcilerini makamında kabul etti

Vali Kızılkaya çeşitli kurum, kuruluş ve STK temsilcilerini makamında kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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