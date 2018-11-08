Vali Kaymak'tan Öğrencilere Nasihat

Samsun Valisi Osman Kaymak gençlere nasihatte bulunarak, "İyi insan olmayı ve Allah'ın rızasını kazanmayı hedef edinin, gerisini merak etmeyin Allah size rızkı da, mutluluğu da verecektir" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde organize ettiği 'Gençler Sabah Namazında Buluşuyor' etkinliği kapsamında sabah namazını Atakum Gençlik Merkezi üyesi gençlerle birlikte Atakum DSİ Camisi'nde kılan Samsun Valisi Osman Kaymak, daha sonra Atakum Gençlik Merkezini ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Kahvaltıda gençlerle sohbet eden Vali Kaymak, gençlerin iyi bir okula gitmek, okulu bitirmek ve okuldan sonra iş bulabilmek gibi konularda endişe yaşadıklarını belirterek, "Hiç bunları endişe etmeyin. İyi insan olmayı ve Allah'ın rızasını kazanmayı hedef edinin, gerisini merak etmeyin Allah size rızkı da, mutluluğu da verecektir" şeklinde nasihatte bulundu.

"200 öğrenci eğitim alıyor"

Kahvaltı öncesi, 24 bin 394 kayıtlı üyesi bulunan Atakum Gençlik Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Kaymak, Gençlik Merkezi Müdürü Salih Sever'den faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Salih Sever ise insansız hava araçlarının geliştirildiği bilişim atölyesi, autocad, tiyatro, resim, bağlama, işaret dili ve yazılım atölyeleri başta olmak üzere toplam 35 farklı atölyede bin 200 öğrencinin Atakum Gençlik Merkezinde eğitim aldığını ifade etti. - SAMSUN