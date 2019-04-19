Vali Kaymak'tan Havza'ya Ziyaret

Samsun Valisi Osman Kaymak, Havza'da cenazeye katıldı, ziyarette bulundu.

Kaymak, hayırsever iş adamı merhum Hacı Mehmet Öngel'in 76 yaşında yaşamını yitiren gelini Cavide Öngel'in Kevser Camisi'ndeki cenaze törenine katılarak, Öngel'in eşi Korkmaz, oğulları Turgay ile Tuğrul Öngel ile aile üyelerine başsağlığı diledi.

Öngel'in cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası Göçmenler Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Havza TSO Başkanı Erkan Acar, eski Samsun Milletvekilleri Suat Binici, Hayati Tekin ile vatandaşlar katıldı.

Kaymak, daha sonra Havza Belediye Başkanı Özdemir'i ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özdemir de ziyaretinden ötürü teşekkür ederek, "İlçemizin ve ilimizin gelişimi için çalışacağız. Önümüzdeki süreçte başta Samsun Valiliğimiz olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz, diğer kurum ve kuruluşlarımızla koordinasyon içerisinde olacağız." dedi.

Belediye ziyaretinde Kaymak'a Kaymakam Yılmaz eşlik etti.

Kaynak: AA