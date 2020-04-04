Vali Kaymak: "İlimizde yoğun bir şekilde maske üretilmesi lazım"
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Atakum Gençlik Merkezi, Samsun, Güncel

Vali Kaymak: "İlimizde yoğun bir şekilde maske üretilmesi lazım"

Maske üretim hakkında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Son genelgeyle ilimizde çok sayıda maske ihtiyacı ortaya çıktı.

04.04.2020 15:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:49
Vali Kaymak:

Maske üretim hakkında konuşan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Son genelgeyle ilimizde çok sayıda maske ihtiyacı ortaya çıktı. Pazarlarda, toplu taşımada herkesin maske takması lazım. İlimizdeki maske üretim kapasitemizi araştırdık. Bugün Pandemi Kurulu'nu topladık. İlimizde yoğun bir şekilde maske üretilmesi lazım" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki protokol üzerine Atakum Gençlik Merkezi'nde gönüllüler koruyucu siperlik üretiyor. Üretilen siperlikler sağlık çalışanlarına dağıtılacak. Merkezde şu ana kadar bin üretim yapıldı, 10 bin siperlik üretilmesi hedefleniyor.

Yapılan üretimi yerinde gören Samsun Valisi Osman Kaymak, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaymak, "Son genelgeyle ilimizde çok sayıda maske ihtiyacı ortaya çıktı. Pazarlarda, toplu taşımada herkesin maske takması lazım. İlimizdeki maske üretim kapasitemizi araştırdık. Bugün Pandemi Kurulu'nu topladık. İlimizde yoğun bir şekilde maske üretilmesi lazım. Öncelikle sağlık çalışanlarımızın ihtiyacı karşılanıyor ama halkımızın da yoğun bir şekilde maskeye ihtiyacı var. Bu maskelerin teknik bir yönü olması gerekmiyor. Normal bezlerle veya kaşkol ile sararak yüzünüzü koruyabilirsiniz. O anlamda biz açıklama da yapacağız. Mutlaka vatandaşlarımızın sosyal mesafeye dikkat ederek dışarıya çıktıklarında mutlaka maske yerine geçecek bir malzemeyle ağız ve burunlarını kapatmalarını istiyoruz. Şu an yeterli kapasite yok. Üreten yerler var ama küçük çaplarda. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da konuştuk. Şu an şehrimizde asıl ihtiyaç bez bulunmuyor. Maske üretecek hammaddesi kumaşı bulunmuyor. Gaziantep'ten veya başka bir yerden getirilmesi konusunda çalışma yapacağız" şeklinde konuştu.

"Ciddi manada maske talebi oluşmaya başladı"

Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ise "Şu anda sağlık çalışanları için maske sıkıntımız yok. Sağlık Bakanlığımız tüm maske tedariklerini yaptı. Son genelgeyle vatandaşın da tamamen maske kullanması gerektiği için ciddi manada bir talep oluşmaya başladı. Burada illaki bizim taktığımız cerrahi maskeler olması gerekmiyor. İki katlı üç katlı mendiller maske yerine geçebilir. Hanımlar tülbentleri iki katlı üç katlı bir şekilde kenarlarına bir lastik takarak maske yerine kullanabilir. Önemli olan dışarıdan olabilecek bir enfeksiyona karşı kendimizi korumak" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla Türkiye genelinde gençlik merkezlerinde siperlik üretimi başladı. Siperlikleri öncelikle sağlık çalışanlarımıza, hastanede fedakarca çalışan arkadaşlarımıza hediye edeceğiz. Onlara destek olmaya, elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Sosyal mesafe kurallarına uyarak imalat yapan gönüllüler, ürettikleri 1000 yüz koruyucu siper maskeyi sağlık çalışanlarına ulaştırması için Samsun Valisi Osman Kaymak'a teslim etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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