Vali Kaymak Havza'da Muhtarlarla Buluştu

Samsun Valisi Osman Kaymak, Havza ilçesinde muhtarlarla görüştü.



Kaymak, şikayet ve isteklerini dinlemek için Havza'daki muhtarlarla Havza Halk Eğitimi Merkezinde bir araya geldi.



Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin uyguladığı beton yol çalışmalarını desteklediklerini belirten Kaymak, "İl genelinde bugüne kadar Büyükşehir Belediyemiz tarafından bin 500 kilometre yol yapıldı. Daha 3 bin 500 kilometre yol yapılacak. Bu da zaman isteyen bir iş." dedi.



Yerli otomobil için yapılan çalışmalara değinen Kaymak, şunları kaydetti:



"İlimiz, turizm ve sanayi alanında önemli potansiyele sahip. Havza Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) altyapı çalışmaları tamamlandı, arsa tahsislerine başlandı. Bu, Havza için çok önemli. Yolları yapıyor, su var ama iş yok. Öncelikle bunu çözmeliyiz. İstihdam konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı çalışma kapsamında ilimizde çok önemli çalışmalar yapılıyor.



Yerli otomobil üretim yerine tüm iller olduğu gibi ilimiz de talip. Bizim için Havza OSB en uygun yer. Havza'yı öne çıkarmaya çalışıyoruz. Eğer Samsun'a gelirse bölge için müthiş bir sıçrama olur. Samsun'da olmaması durumunda da biz yolumuza devam edeceğiz."



Havza Kaymakamı Metin Yılmaz da Havza OSB'deki çalışmalar hakkında bilgi vererek, kurumsal firmaların yapacağı yatırımlar ile bölgedeki istihdam ve göç sorununun çözüleceğini söyledi.



Belediye Başkanı Murat İkiz de Havza'nın termal ve sağlık turizm merkezi olma konusunda çalışmalara devam ettiklerini aktararak, "Yerli otomobil üretiminin ilçemize kazandırılması için çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. İnşallah termal, sağlık ve sanayi alanında yapılacak yatırımlar ile ilçemizde istihdam sorunu kalmayacak." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Vali Kaymak, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.



Kaymak, daha sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odasında (TSO) gerçekleştirilen "Havza OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısı"na katıldı.



Toplantıya Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı İkiz, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ile müteşebbis heyeti üyeleri katıldı.