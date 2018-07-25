Vali Kaymak, Havza'da Kaplıcalar Bölgesini İnceledi

Samsun Valisi Osman Kaymak, Havza ilçesinde kaplıcalar bölgesinde incelemelerde bulundu.

Vali Kaymak, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'den bölgede yapılacak yenileme çalışmaları ve "Şehir-i Şifa Havza" projesi hakkında bilgi aldı.

Kaymak, yaptığı açıklamada, bölgenin yeniden yapılandırılmasının Samsun turizmi acısından önemli olduğunu söyledi.

Yapılacak yenileme çalışmaları ile ilçedeki turizm potansiyelinin artacağını belirten Kaymak, şöyle konuştu:

"Bölge içerisinde barındırdığı tarihi mekanları ile de bütünlük arz edecek yenileme çalışmalarının ardından öneli bir turizm merkezi haline gelecektir. Bizler de projenin hayata geçirilmesi için gerekli desteği vermeye hazırız."

Başkan İkiz ise, kaplıcalar bölgesi için yaptıkları projenin yaklaşık 50 milyon liraya mal olacağını ifade ederek, "Burada yeni otel, meydan, saat kulesi ve 100 kadar binada yenileme çalışması yapılması planlanıyor. Bu bölgede bazı binaları yıkmamız lazım. Bu bölgeyi yeni yapılardan ziyade eski binaları yıkarak güzelleştireceğiz." diye konuştu.

Vali Kaymak, daha sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi tarafından yapılan Havza Termal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde incelemelerde bulundu ve tesis hakkında bilgi aldı.