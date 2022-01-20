Vali Karaloğlu'ndan Kent ailesine taziye ziyareti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Nezihe Kent'in vefatı dolayısıyla aileye taziye ziyaretinde bulundu.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türkiye Beyazay Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Nezihe Kent'in vefatı dolayısıyla aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu, hayatını kaybeden hayırsever kişiliğiyle bilinen özel çocukların annesi Nezihe Kent'in ailesini ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasının ardından Vali Karaloğlu, Kent'e Allah'tan rahmet, aileye sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Ziyarete, Yenişehir Kaymakamı Murat Beşikci, Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi de yer aldı.