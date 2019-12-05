Vali Karaloğlu: " Gündoğmuş, fırsatlar bölgesi"

05.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:31

Vali Münir Karaloğlu, Gündoğmuş muhtarlarıyla, Buluşma Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıda Vali Karaloğlu, Antalya'nın doğasıyla insanıyla en güzel ilçelerinde birinde olduklarını vurguladı. Karaloğlu, " Yaşam koşulları değiştikçe, insanların hayvancılığa olan ilgisi azaldıkça Gündoğmuş'taki genç nüfusta azalmış ve ekonomi de aşağı doğru gitmiş. Aslında doğaya, ormanlarına baktığımızda bölgede çok fazla fırsatın olduğunu görüyoruz. " dedi.



Gündoğmuş'ta düzenlenen Muhtarlarla Buluşma Toplantısı'na Vali Münir Karaloğlu, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Ekinci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren ve muhtarlar katıldı.



Taleplerinizi alıp hemen yerine getireceğiz



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fırsat buldukça külliyede muhtarlarla bir araya gelip, sorunlarını dinlediğini vurgulayan Vali Karaloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız, devlet kurumlarına, özellikle valiliklere, muhtarlarımızın taleplerini yakından takip etme noktasında talimatlar veriyorlar. İçişleri Bakanlığı'mızın bünyesinde muhtarlarımızın taleplerinin takip etmek üzere bir daire oluşturuldu. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da bizlere, muhtarlarımızla sık sık bir araya gelmemizi ve sizin taleplerinizi devlet nezdinde takip etmemiz konusunda talimatları oldu. Bizde bu talimatları yerine getirmek için bugün buradayız. Sizin taleplerinizi alacağız, çözebildiğimizi hemen, uzun vadede çözülecekleri bölge ve il müdürlerimize talimatlar vereceğiz ve inşallah sorunları en kısa sürede çözmeye çalışacağız" dedi.



Bu bölgede çok fazla fırsat var



Gündoğmuş'un tarihte önemli bir yerleşim yeri olduğuna değinen Vali Karaloğlu, insanların daha çok tarımla ve hayvancılıkla geçindiği dönemde, yaylaların verimli bulunması dolayısıyla da insanların tercih ettiği bir ilçeydi. Ancak yaşam koşulları değiştikçe, insanların hayvancılığa olan ilgisi azaldıkça Gündoğmuş'taki genç nüfusta azalmış ve ekonomi de aşağı doğru gitmiş. Aslında doğaya, ormanlarına baktığımızda bölgede çok fazla fırsatın olduğunu görüyoruz. Çok güzel yaylaları var. Torosların en güzel yerindesiniz. Ama bugün ki gençlerimiz köyde kalıp hayvancılıkla ilgilenmiyorlar. Bunun sonucunda da Gündoğmuş'a baktığımızda yaş ortalamasının yüksek olduğu, ilçemizde 8 bin 500 insanımızın yaşadığını görüyoruz" şeklinde konuştu.



Gündoğmuş'un, kamu yatırımlarının nüfusa oranlandığında Antalya'da ki en fazla kamu yatırımı yapılan ilçelerinden bir tanesi olduğuna değinen Vali Karaloğlu, "Gündoğmuş merkeze uzak ilçelerimizden bir tanesi, hastanemizi yaptık açtık ve bugün ziyaret edeceğiz. Eğitim konusunda bir sorunumuz yok. Hayvancılık ve tarımla uğraşan vatandaşlarımıza hizmet eden güçlü bir tarım teşkilatımız var. Talepleriniz alıp, sorunları da el birliğiyle çözeceğimizi temenni ediyorum" dedi.



Vali Münir Karaloğlu, konuşmasının ardından toplantıda bölgenin tüm sorunlarının tek tek masaya yatırılacağını belirterek muhtarların ve bölge sakinlerinin sorunlarını dinledi. Toplantıya katılım gösteren herkese teşekkürlerini sunan Vali Karaloğlu toplantının ardından muhtarlar birlikte Gündoğmuş'ta ki inceleme programına devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA