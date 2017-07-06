Vali Karadeniz Araç İlçesini Ziyaret Etti

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Araç ilçesini ziyaret etti.



Araç Kaymakamlığını ziyaret eden Karadeniz'i, ilçe Kaymakamı Mustafa Görmüş, ilçe Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu ve yetkililer tarafından karşıladı.



İlçenin sosyal ve ekonomik durumu ile turizm potansiyeli hakkında Görmüş'ten brifing alan Karadeniz, daha sonra Araç Belediyesi'ne geçerek Belediye Başkanı Mustafa Ayanoğlu'ndan ilçenin genel durumu ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.



İlçe turizmi açısından önem arz eden Fındıklı, Muamlar, Munay ve Kirazlı Yaylalarını ziyaret eden Karadeniz, yayla turizminin canlandırılması hususunda gerekli bütün çalışmaların yapılmasını istedi.



Karadeniz, son olarak ilçede yer alan Harp Müzesi'ni ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.