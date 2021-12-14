Vali Işık'tan Alo 170 İletişim Merkezine Sürpriz Ziyaret

KARAMAN (Habermetre) - Vali Mehmet Alpaslan Işık, Organize Sanayi Bölgesinde hizmetlerini sürdüren Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170'i ziyaret etti.

Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170'e gerçekleştirdiği ziyaretinde Karaman lokasyonu yöneticileri Ahmet Özkan ve Mehmet Ayhan ile kısa süren bir toplantı yapan Vali Mehmet Alpaslan Işık, Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170'in işleyişi ve çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Yüzde otuz beş engelli çalışanı bulunan Karaman lokasyonu hizmet binasında da bir süre incelemelerde bulunan Vali Işık, görevi başındaki kurum personelleriyle de bir süre sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170, 10 farklı ilde 1587 çalışanıyla 7/24 kesintisiz hizmetin yanı sıra günlük ortalama 80 bin ile 100 bin arasında çağrıya cevap verildiği çağrı merkezinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, İş-Kurumu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu mevzuatları konusunda hizmetler veriliyor.

Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın Çalışma Hayatı İletişim Merkezi ALO 170'i ziyaretine, SGK İl Müdürü Serdar Fındık ve İŞKUR İl Müdürü Şevket Sarıkaya eşlik etti. Karaman Valiliği/BASIN

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