Vali Işık, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
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Vali Işık, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti

Vali Işık, mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu - Haberler | Güncel

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kılbasan köyünde bulunan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kılbasan köyünde bulunan mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, bölgede incelemelerde bulundu.

Kılbasan köyündeki mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı çadır kente gerçekleştirdiği ziyareti öncesinde köy muhtarlığını ziyaret eden Vali Mehmet Alpaslan Işık, bir süre sohbet ettiği köy muhtarı Adalet Orhan'dan köyün genel durumu ve sorunları hakkında bilgiler aldı.

Muhtarlık ziyaretinin ardından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çalışmak ve geçimlerini kazanmak üzere kente gelerek Kılbasan köyüne yerleşen mevsimlik tarım işçilerinin yaşadığı bölgeyi ziyaret eden Vali Işık, tarım işçilerine tahsis edilen çadır kentte incelemelerde bulunarak işçilerin ve ailelerinin mevcut durumu ve yaşam koşulları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında bir süre sohbet ettiği tarım işçilerinin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Işık, mevsimlik tarım işçilerinin Karaman'daki tarımsal faaliyetlerin yürütülmesinde ve devamında iş gücü anlamında kent açısından can simidi görevi gördüğünü belirterek, tarım işçilerinin yaşadıkları sorunları yerinde tespit ederek çözümü noktasında gerekli çalışmaların yapılmasını amaçladıklarını söyledi.

Vali Işık, bölgedeki ziyaret ve incelemeleri sırasında çadır kentte yaşayan çocuklarla da bir süre sohbet edip çeşitli hediyeler verdi.

Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın gerçekleştirdiği ziyarete; İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş ile Kılbasan köyü muhtarı Adalet Orhan eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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