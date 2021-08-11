Vali Işık, Kahraman Irak Gazisine Malul Gazilik Rozetini Taktı
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Vali Işık, Kahraman Irak Gazisine Malul Gazilik Rozetini Taktı

Vali Işık, Kahraman Irak Gazisine Malul Gazilik Rozetini Taktı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Ramazan Yaşar'a Jandarma Genel Komutanlığınca tevdi edilen Gazilik Rozetini taktı.

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Ramazan Yaşar'a Jandarma Genel Komutanlığınca tevdi edilen Gazilik Rozetini taktı.

11. 08. 2021 Çarşamba günü Valilik Makamında gerçekleştirilen programda Vali Mehmet Alpaslan Işık, 2018 yılında Kuzey Irak'ta "Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak 2 Operasyonunda" görevi başında Gazi olan Piyade Uzman Çavuş Ramazan Yaşar'a Malul Gazilik Rozeti takdim etti.

Gazilik Rozetini takan Vali Işık, ülke için canlarını kanlarını gözünü kırpmadan feda etmeye hazır olan tüm güvenlik kuvvetlerine teşekkür eden Vali Işık, tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, gazilerimize sağlıklı ve huzurlu bir ömür dilerken, devlet olarak şehit aileleri ve gazilerimizin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

11 Ağustos 2021 Çarşamba günü Valilik Makamında düzenlenen programa; Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı İsmail Şahin, Askerlik Şubesi Başkanı Piyade Yarbay Hüseyin Ekşioğlu, Irak Gazisi Ramazan Yaşar, babası Kıyasettin Yaşar, annesi Ayşe Yaşar ve kardeşi Reyhan Yaşar katıldı.

Kaynak: Habermetre

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