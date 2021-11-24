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Vali Işık emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
Vali Işık emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle emekli olmuş öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle emekli olmuş öğretmenleri evlerinde ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde emekli öğretmenler Ahmet Necati Yeniel, Hakkı Hatunoğlu ve Durmuş Ali Karataş'ı evinde ziyaret eden Vali Işık, hayata ve eğitime dair bir süre sohbet ettiği emektar öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ederek sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temennisinde bulundu.

Emekli öğretmenler de kendilerini bu anlamlı günde unutmayan Vali Işık'a ziyareti nedeniyle teşekkür ettiler.

Vali Işık emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti

Vali Işık emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti

Vali Işık emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret etti

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AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri

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