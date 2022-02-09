Vali Işık amatör futbolculara malzeme dağıttı

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Özel İdare Spor Kulübü futbolcuları için düzenlenen malzeme dağıtım programına katıldı.

Programda sporcularla bir süre sohbet eden Vali Işık, il özel idaresinin desteğiyle hazırlanan malzemeleri bu sene U14 liginde mücadele edecek olan futbolculara dağıttı.

Daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez, spor kulübünün çalışmaları hakkında katılımcılara bilgilendirme yaptı.

Vali Işık, toplu fotoğraf çekiminin ardından 2021-2022 sezonu için yönetici, antrenör ve futbolculara başarı diledi.

İl Özel İdaresi yerleşkesinde gerçekleşen programa Vali Işık, İl Genel Meclis Başkanı Eyyup Çayır, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Terlemez, antrenörler ve sporcular katıldı.