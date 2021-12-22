Vali İlhami AKTAŞ, Dünya Şampiyonu Milli Sporcu Deniz Şevin ŞENTUNA'yı Ziyaret Etti

Vali İlhami AKTAŞ, 10 - 18 Aralık 2021 tarihleri arasında Fransa'nın Montluçon kentinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda 3 branşta dünya şampiyonu olan milli yüzücümüz Deniz Şevin ŞENTUNA'yı evinde ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer KALKAN, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat YILMAZ, milli sporcumuz Deniz Şevin ŞENTUNA'nın antrenörü Serap Demirci ELİBOL, Çanakkale Akademi· Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Kemal ELİBOL, anneannesi Şerife Ruhan ŞENTUNA ve dedesi Muammer ŞENTUNA'nın da bulunduğu ziyarette; Vali İlhami AKTAŞ, Dünya yüzme şampiyonasında 800 metre serbest stilde 12. 15. 50'lik derecesi ile dünya şampiyonu, 200 metre kurbağalama 3. 49. 44 derecesi ile dünya şampiyonu, 200 metre sırtüstü 3. 13. 86 derecesi ile dünya şampiyonu ve 100 kurbağalama 1. 45. 31 derecesi ile dünya ikincisi olan milli yüzücümüz Deniz Şevin ŞENTUNA ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Yüzme branşında ülkemize ve Çanakkale'mize yaşattığı büyük başarıdan dolayı tebrik eden Vali İlhami AKTAŞ, milli yüzücümüz Deniz Şevin ŞENTUNA'ya başarılarının daim olması temennisinde bulunarak çiçek ve başarı belgesi verdi.

Vali İlhami AKTAŞ, milli yüzücümüz Deniz Şevin ŞENTUNA'nın başarısının en büyük destekçisi anneannesi Şerife Ruhan ŞENTUNA, dedesi Muammer ŞENTUNA ve antrenörü Serap Demirci ELİBOL'a gösterdikleri destekleri ve gayretleri nedeniyle teşekkür etti.

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