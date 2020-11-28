Vali Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezinde incelemelerde bulundu
28.11.2020 15:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 15:43
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kayak sezonu öncesi Yalnızçam Kayak Merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Ardahan Valisi Hüseyin Öner, kayak sezonu öncesi Yalnızçam Kayak Merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Özel İdare yetkilileriyle birlikte Kayak Merkezine giden Vali Öner, yol iyileştirme çalışmaları ve yapımı devam eden günübirlik sosyal tesis inşaatında incelemede bulundu. Çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Öner, yaklaşan kayak sezonu öncesinde çalışmaların tamamlanması talimatında bulundu. - ARDAHAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı