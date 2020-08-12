Vali Hüseyin Öner, köylerde yürütülen kilit parke çalışmalarını denetledi Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresinin çalışma programı kapsamında, merkeze bağlı Ölçek, Sulakyurt ve Değirmenli köyünde yapımı devam eden köy içi yolları kilit parke çalışmalarını denetledi.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, İl Özel İdaresinin çalışma programı kapsamında, merkeze bağlı Ölçek, Sulakyurt ve Değirmenli köyünde yapımı devam eden köy içi yolları kilit parke çalışmalarını denetledi.

Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Ersoy Ürker ile birlikte Ölçek, Sulakyurt ve Değirmenli köylerinde yapımı devam eden kilit parke çalışmalarını yerinde denetleyen Vali Öner, gördüğü aksaklıkların ivedilikle giderilmesi ve sezonun kısa olması sebebiyle çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanması yönünde yüklenici firma yetkilisine uyarılarda bulundu.

Köy meydanlarında karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Vali Öner, çocuklarla da sohbet ederek çeşitli hediyeler verdi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA