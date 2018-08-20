Vali Haktankaçmaz, Denetimlerde Bulundu

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz, Kırıkkale-Samsun karayolu kenarında bulunan satış tezgahlarının yol güvenliği nedeniyle kaldırıldığını bildirdi.

Vali Haktankaçmaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, "Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki yol uygulamasına katılarak, çocuklara düdük ve tişört hediye etti.

Haktankaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla devlet korumasındaki engelliler, çocuklar ve görevi başında olan personeli ziyaret ettiklerini söyledi.

Trafik denetimlerine de katıldıklarını belirten Haktankaçmaz, "İçişleri Bakanlığının trafik kazalarının azaltılmasına yönelik başlattığı 'Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük' projesi kapsamında birkaç aracı durdurduk ve vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik ederek uyarılarda bulunduk. Çocuklarımıza kırmızı düdüklerini verip, kural ihlallerine karşı büyüklerini uyarmaları konusunda bilinçlendirdik. Bunun dışında trafik denetimlerimiz devam ediyor. Drone ile denetimlerimiz de devam ediyor. Bunlar vatandaşlarımızın güvenliği ile ilgili bir konu. Amacımız kazaları en aza indirmek." diye konuştu.

Haktankaçmaz, Kırıkkale-Samsun karayolunun Delice ilçesi sınırları içerisindeki yol kenarlarında kavun ve üzüm satılan tezgahların kaldırılmasına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Bu da trafik konusuyla alakalı bir husus. Orada emniyet şeridinin de dışında normal araçların gelip gittiği yere kadar tezgahlar girmiş durumda. Daha dün yeni kurulan tezgahlardan dolayı meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaptığımız iş vatandaşlarımızın güvenliği için. Orada hem yoldan geçen vatandaşlarımızın güvenliği hem de satış yapan vatandaşlarımızın güvenliği söz konusu. Dolayısıyla bu tedbir o kapsamda alınmıştır."

Öte yandan, uygulama noktasında görevli polis ve jandarma ekipleri, durdurdukları araçlardaki vatandaşlara şeker ikram etti.