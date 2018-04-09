Vali Güvençer, Mahallelinin Kamulaştırma Sıkıntısını Dinledi

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Soma Deniş Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali İri ile ihtiyar heyetini kabul etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin'in de hazır bulunduğu ziyarette, Soma Deniş Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali İri kendilerini kabulü nedeniyle Vali Güvençer'e teşekkür etti. Arazilerinin kamulaştırılmasıyla ilgili yaşadıkları sorunları aktaran Muhtar İri, mahalle sakinlerinin taleplerini ileterek, çözümü konusunda yardım talep etti. Konuyla ilgili kurum olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurettin Aytekin, hak sahipliği tespiti amacıyla 2 komisyonun çalışma yaptığını, yapılan çalışmalar sonunda 52 kişinin kesin hak sahibi olarak belirlendiğini, hak sahiplerine devlet eliyle ev yapılması amacıyla Soma Belediyesine ait arazinin tahsisi konusunda çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Deniş Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali İri'den mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Vali Güvençer, muhtarın sunduğu kamulaştırma ve proje ile ilgili belgeleri inceledi. Vali Güvençer, mahalle sakinlerinin taleplerini ilgili Bakanlığa ileteceklerini bildirdi. - MANİSA