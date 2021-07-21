Karabük'te protokolün bayram ziyaretleri sürüyor
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Karabük'te protokolün bayram ziyaretleri sürüyor

Karabük'te protokolün bayram ziyaretleri sürüyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Sadece Haberler

Karabük'te protokol üyeleri, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Bürosu'nu ziyaret ederek personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Karabük'te protokol üyeleri, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ile Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Bürosu'nu ziyaret ederek personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ziyaretlerde, Vali Fuat Gürel, milletvekilleri Niyazi Güneş ve Hüseyin Avni Aksoy ile Belediye Başkanı Rafet Vergili yer aldı.

GAMER ve Vefa Sosyal Destek Grubu İletişim Bürosu'nun personeliyle bayramlaşan Gürel, 9 günlük bayram tatilini sıkıntısız şekilde geçirmek için çalıştıklarını, kentin her alanında üst düzey önlemlerin alındığını söyledi.

Son 3 günde 100 bin aracın girdiğine, 125 bin aracın da çıkış yaptığına dikkati çeken Gürel, "Bu 25 bin aracın bir kısmının köylere, bir kısmının da tatil beldelerine gittiğini düşünüyoruz. Köylerde yoğunlaşmanın fazla olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımız İstanbul ve Ankara'dan köylerine kurban kesmeye geliyorlar. Bu, aynı zamanda vaka sayılarının artmasına sebep olacaktır. Vatandaşlarımızın bayram süresince hijyen kurallarına dikkat etmeleri, maske ve mesafe kurallarına uymaları çok önemli fakat daha önemli bir şey var; o da aşılama." ifadelerini kullandı.

Gürel, aşılamanın belli seviyelere ulaştırılması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz aşılamaya istediğimiz ölçüde yanaşmıyorlar, özellikle onların bir an önce aşıya dahil olmasını sağlamak gerekir çünkü o gençler belki hastalığı ayakta geçiriyor olabilirler ama onların anne, babası ve büyükleri var. Allah korusun, hastaneye düşmesini istemeyiz. Yeterince aşımız ve personelimiz var, hastanelerimiz bayram boyunca açık, bayram sonu aile hekimlerimiz devreye girecek. Meydanlarda, toplu aşılama yapabileceğimiz yerlerde aşılamaya devam edeceğiz. Sağlık personeli çok büyük fedakarlık gösteriyor, emniyet, jandarma ve vefa gruplarımız insan üstü destek veriyorlar. Vatandaşlarımız, aşı olarak onlara destek versinler. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz, inşallah başaracağız, daha sağlıklı, güzel günler bizleri bekliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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