Vali Gürel ve AK Parti Karabük milletvekillerinden ziyaretler

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Karayolları Genel Müdürü (KGM) Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Karayolları Genel Müdürü (KGM) Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karabük'te yapılan ve yapılması planlanan yatırımlar hakkında detaylı bilgilerin verildiği ve projelerin sunulduğu ziyarette, karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Uraloğlu ziyaretinde ise Karayolları Genel Müdürlüğünce Karabük'te yürütülen ve planlanan yatırım faaliyetleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Ziyaret, karşılıklı istişarelerde bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu