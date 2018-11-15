Vali Gürel'den Yenice Ziyareti

Karabük Valisi Fuat Gürel, ilçe ziyaretleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay, İl Jandarma Komutan vekili Albay Mustafa Kuraş ve kurum müdürleri ile birlikte Yenice ilçesini ziyaret etti.

Yenice Kaymakamlığı önünde Kaymakam Vekili Muhammed Evlice, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İl Genel Meclis üyeleri Ergün Özgün ve Mehmet Ören, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki ve ilçe müdürleri tarafından karşılanan Vali Gürel daha sonra Kaymakamlık makamında Evlice'den Yenice'nin genel durumu, eğitim, sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık, ilçede desteklenen projeler, yürütülen faaliyetler, belediyeler, köyler, ihtiyaçlar, mali ve ticari hayat, orman varlıkları, turizm potansiyeli, hedefler ve ilçede ihtiyaç duyulan çalışmalar hakkında brifing aldı.Vali Gürel daha sonra Yenice Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunarak İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ve Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Özkan'dan hastanenin hekim, personel ve genel durumu hakkında bilgiler aldı. Vali Gürel, hastanede servisleri ziyaret ederek yatan hastalara geçmiş olsun dileklerinde de bulundu.Yenice'de gerçekleştirdiği ziyarette Ören Mobilya Tesislerini de ziyaret eden Vali Gürel, İşletme sahibi Salih Ören'den bilgiler alarak tesislerde incelemelerde bulundu.İlçe gezilerinde gerçekleştirdiği şehit ailesi ziyareti geleneğini Yenice'de de sürdüren Vali Gürel, 1977 yılında Şanlıurfa'da şehit olan Jandarma Er Mehmet Çakır'ın Yenice ilçesinde ikamet eden oğlu Mehmet Gürkan Çakır'ı evinde ziyaret etti. Kur-an'ı Kerim Tilavetinin okunduğu ziyarette İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk tarafından dua edildi.

70 bin metrekare alan üzerine Yenice Belediyesi tarafından yapılan Ihlamur Terasta da incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Zeki Çaylı'dan bilgiler alan Vali Fuat Gürel, manzarasına hayran kaldığı Ihlamur Terası Yenice'ye kazandırdığı için Belediye Başkanı Zeki Çaylı'ya ve emeği geçen herkese teşekkür etti. - KARABÜK