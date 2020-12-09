Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret
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Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret

09.12.2020 16:42 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:07
Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karabük'ün 34. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak açılan Karabük Mahallesi Umut Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve Karabük'ün 34. Aile Sağlığı Merkezi (ASM) olarak açılan Karabük Mahallesi Umut Aile Sağlığı Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte KBÜ Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Nihat Yılmaz'dan hasta ve yatak sayıları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Acil Servis ve Korona virüs (Covid-19) bölümlerini ziyaret etti.

Acil servise başvuran hasta sayısı, yatan hasta sayısı ve yoğun bakımlar hakkında bilgi alan Vali Gürel, sağlık çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Fuat Gürel, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı ile birlikte Karabük Toplum Sağlığı Merkezine bağlı olarak hizmet veren Umut Aile Sağlığı Merkezi ziyaretinde Dr. Rahmi Oğuz Şeker'den bilgiler aldı. Gürel, ASM'nin Karabük'e ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu. - KARABÜK

Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret
Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret
Vali Gürel'den sağlık kuruluşlarına ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Özler

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