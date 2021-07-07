Vali Gürel başkanlığında Halk Günü Toplantıları sürüyor
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Vali Gürel başkanlığında Halk Günü Toplantıları sürüyor

Vali Gürel başkanlığında Halk Günü Toplantıları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel'in başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü Toplantıları'nda vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini dile getiriyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in başkanlığında gerçekleştirilen Halk Günü Toplantıları'nda vatandaşlar istek, şikayet ve önerilerini dile getiriyor.

Vatandaşlarımızla özel olarak tek tek görüşen Vali Gürel, kendisine iletilen iş, sağlık ve bireysel ekonomik sıkıntılarının çözümü noktasında destek isteyen vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyerek kanun, yönetmelik ve yasal yükümlülükler içerisinde belirtilen sorunların araştırılarak çözümü konusunda beraberindeki kurum amirlerine talimatlar verdi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen "Halk Günü" toplantısına Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bilal Yatmaz, İŞKUR Müdürü Mustafa Çalış, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Gökmen, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz ile Valilik Açık Kapı Şube Müdürü Emre Erakçaoğlu katıldı. - KARABÜK

Vali Gürel başkanlığında Halk Günü Toplantıları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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