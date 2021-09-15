Vali Gül Nizip ve Karkamış ilçelerini ziyaret etti

Gaziantep Valisi Davut Gül, Nizip ve Karkamış ilçelerini ziyaret etti.

İlk olarak Karkamış ilçesine geçen Vali Gül, Karkamış Kaymakamı olarak göreve başlayan Göksu Bayram'ı ziyaret etti.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, Kaymakam Bayram'a hayırlı olsun dileklerini ileten Gül, ilçenin asayiş ve diğer konularıyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Nizip'e geçen Gül, burada bir süre önce boşaltılan Özel İdare Binasında incelemelerde bulundu.

Binayla ilgili İlçe Kaymakamı Kemal Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Sarı'dan bilgi alan Gül, yapılacak olan çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulundu. ???????