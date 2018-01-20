Vali Gül, Hafik'de Şantiye İnceledi

Vali Davut Gül, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) kapsamında Hafik ilçesinde kurulan şantiye alanında incelemelerde bulundu.

Vali Gül, şantiye alanını gezdi ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çalışanlarla bir süre sohbet eden Gül, daha sonra şantiyenin yemekhane, spor salonu, tamir, bakım, depo gibi birimleri ziyaret etti ve her birimdeki görevliden çalışma alanlarıyla ilgili bilgi aldı.

Gül, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Şantiyenin burada yaklaşık 5-6 ay kadar işleri kaldı. Şimdiye kadar çok seri şekilde çalıştılar. İnşallah işleri tamamen bittikten sonrada çalışma alanlarındaki ufak tefek bozulmalar onarılacak." diye konuştu.

Gül'e ziyaretlerinde, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik Kaymakam Vekili Ömer Sait Karakaş, Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürü Nazif Ekici ve yetkililer eşlik etti.