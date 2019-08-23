Vali Gül'den, Naci Topçuoğlu MYO'ya ziyaret

23.08.2019 13:58

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulunu (MYO) ziyaret etti.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Gül, MYO Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz'dan okuldaki çalışmalar hakkında bilgi alarak, MYO bünyesindeki Ayakkabı Test Laboratuvarı ile Halı Dokuma Atölyesini gezdi.

Vali Gül, İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın (İKA) Cazibe Merkezleri Programı kapsamında kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın, akredite işlemleri tamamlandığında tüm bölgeye, kaliteli, hızlı ve hesaplı hizmet vereceğini belirterek, "Üniversite sanayi işbirliği kapsamında kurum ve kuruluşların gereksinimi olan nitelikli, donanımlı, mesleki yeterliliğe sahip insan gücünü uygulamaya dayalı eğitimle yetiştiren Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu, Ayakkabı Test Laboratuvarı ile sanayi şehri Gaziantep'e ayrı bir değer katacak." açıklamasında bulundu.

Doç. Dr. Yılmaz da Trimester eğitim programını uygulayan ilk meslek yüksekokulu olduklarını ifade etti.

Yılmaz, GAÜN Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulunun cam işleme atölyesi, kutnu dokuma atölyesi, halı dokuma atölyesi, kimya laboratuvarı ve gıda laboratuvarı gibi son derece modern üniteleriyle eğitim verdiğini kaydetti.

Test laboratuvarının katkısı

Naci Topçuoğlu Meslek Yüksekokulu tarafından projelendirilerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından İKA aracılığıyla kurulan Ayakkabı Test Laboratuvarı'nın, hem zaman kaybını önleyeceğini, hem de test harcamalarının bölge ekonomisi içinde kalmasını sağladığına işaret eden Yılmaz, "Firmalarımız test ücreti olarak her bir set için 70 dolar ödüyorlar. Ayrıca, her set için ayrıca ortalama 15 lira kargo ücreti alınıyor. Laboratuvarımızın akredite işlemi tamamlanıp testlere başladığımızda firmalarımızın ödediği bu para Gaziantep'te kalacak, ayrıca üniversitemiz için de önemli bir gelir kaynağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Gül'e ziyareti sırasında, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Genel Sekreter Doç. Dr. Ayhan Doğan, İKA Genel Sekreteri Dr. Burhan Akyılmaz ve Ayakkabıcılar Odası Başkanı Mehmet Emin İnce eşlik etti.

Kaynak: AA