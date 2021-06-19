Vali Funda Kocabıyık'tan Jandarma'ya 182. Yıl Ziyareti
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Vali Funda Kocabıyık'tan Jandarma'ya 182. Yıl Ziyareti

Vali Funda Kocabıyık'tan Jandarma'ya 182. Yıl Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Funda Kocabıyık, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Vali Funda Kocabıyık, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümü münasebetiyle İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Funda Kocabıyık, karşılama mangasının selamlamasının ardından Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Funda Kocabıyık ziyarette yaptığı açıklamada, Jandarma Teşkilatı'nın 182'inci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak "Vatanın bölünmez bütünlüğü, milletimizin güvenliği ve huzuru için yüksek bir vazife şuuruyla ülkemizin dört bir yanında fedakarca ve kahramanca görev yapan Jandarma Teşkilatı mensuplarına çalışmalarında başarılar dilerim. " dedi.

Vali Funda Kocabıyık'a ziyareti sırasında, Vali Yardımcısı Muammer Balcı ve İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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