Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in okul ve mahalle ziyaretleri

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kentte okul ve mahalle ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Direkli Ayhan Şahenk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Eyyüp Göncü Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Erin, Uefa Çocuklar Vakfı tarafından düzenleme yapılan spor sahaları, salonlar ve diğer eğitim alanlarında incelemelerde bulundu.

Vali Erin, sohbet ettiği öğrencilerle bir süre basket atışı yaptı.

Okulların derslik ve atölyelerini ziyaret ederek okul idarecileri, öğretmenler ve öğrencilerle sohbet eden Vali Erin, salgın nedeniyle uzun bir süre uzaktan devam eden eğitim öğretim hayatının okullarda yeniden başlamasının kıymetini bilmesini isteyerek, öğrencilerden salgın tedbirlerine titizlikle riayet etmelerini istedi.

Vali Erin, Topdağı Mahallesi'ni de ziyaret ederek, burada muhtar ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Sohbet ettiği mahallenin talep ve önerilerini dinleyen Erin, sıkıntıların giderilmesi için ilgili müdürlere talimat verdi.