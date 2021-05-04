Vali Erin Telabyad'da İncelemelerde Bulundu
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Vali Erin Telabyad'da İncelemelerde Bulundu

Vali Erin Telabyad'da İncelemelerde Bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad'ı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Şanlıurfa'da olduğu kadar Barış Pınarı Bölgesinde de halkın yakından tanıdığı Vali Abdullah Erin, Ramazan'ın manevi ikliminin yaşandığı Telabyad'da halkla buluştu. Telabyad merkezindeki esnafı iş yerlerinde ziyaret eden Vali Erin, hayırlı işler dilediği esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi.

Suriyeli vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet ederek sorunlarını dinleyen Vali Erin, Suriye vatandaşları ile yine tercümansız görüştü. Esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından ilçede yapımı devam eden hastane inşaatına giden Vali Erin, burada kısa süre önce başlayan ve tamamlanmak üzere olan çalışmaları inceledi. Bölge gençliğinin talebi olan halı saha ve spor tesisleri inşaatında da incelemelerde bulunan Vali Erin, akşam saatlerinde ise Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve Oğuzhan Erdi Atak, Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, YİKOB, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Valilikte bir toplantı gerçekleştirerek bölgedeki faaliyetleri değerlendirdi. - ŞANLIURFA

Vali Erin Telabyad'da İncelemelerde Bulundu
Vali Erin Telabyad'da İncelemelerde Bulundu
Vali Erin Telabyad'da İncelemelerde Bulundu
Vali Erin Telabyad'da İncelemelerde Bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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