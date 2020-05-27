Vali Erin şehit yakınlarıyla bir araya geldi Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanını, dernek yönetim kurulu üyeleri ve şehit yakınlarını makamında kabul etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanını, dernek yönetim kurulu üyeleri ve şehit yakınlarını makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen kabulde, Viranşehir Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Seyyit Mücahit Seyyid ve dernek yönetim kurulu üyelerini kabul eden Vali Erin, şehit ve gazilere millet olarak borçlu olduğumuzu belirterek, "Devletimiz ve milletimiz her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanında ve en büyük destekçisidir. Onların bu vatan uğruna canlarını veren yakınlarını kaybetmekten duydukları acıyı her zaman paylaşıyor, eksikliklerini hissettirmemeye çalışıyoruz" dedi.

Viranşehir'de yaşayan şehit ve gazi ailelerinin talep ve beklentilerini Vali Erin'e anlatan dernek Başkanı Seyyid, "Valimizin bu konudaki duyarlılığını biliyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Ziyaret ederek sorun ve taleplerimizi bizzat iletme imkanı bulduk. Kabulünden dolayı Sayın Valimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Korona virüs tedbirleri nedeniyle kısa bir zamanla sınırlı tutulan ziyarette, Şanlıurfa Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ile Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da hazır bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA